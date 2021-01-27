Сенат утвердил Питера Буттиджича на пост министра транспорта США

Питер Буттиджич утвержден на пост министра транспорта США членами профильного комитета американского сената.

Питер Буттиджич утвержден на пост министра транспорта США членами профильного комитета американского сената.

Ранее 39-летний Буттиджич занимал пост мэра небольшого города в штате Индиана. Его кандидатуру на пост главы министерства транспорта предложил новый американский президент Джо Байден. 21 член комитета сената проголосовали за его кандидатуру, лишь трое республиканцев высказались против.

На следующей неделе вопрос о назначении внесут на голосование полного состава Сената США. Если политика утвердят, то Буттиджич станет первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества на посту такого уровня в Америке.