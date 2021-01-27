Фрагменты новых фильмов о войне показали Путину в Петербурге

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали фрагменты новых художественных фильмов о войне в Музее Победы Санкт-Петербурга.

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали фрагменты новых художественных фильмов о войне в Музее Победы Санкт-Петербурга.

В в 77-ю годовщину полного снятия блокады глава государства возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду, а затем посетил Музей Победы. Российский лидер стал гостем выставки"Подвиг народа", а также дал старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград".

В ходе посещения музея президент посмотрел фрагменты художественных кинолент о войне "Подольские курсанты", "Фау-2. Побег из ада", "Летчик" и "Зоя". Все они рассказывают о подвигах советских солдат в годы войны.