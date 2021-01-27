Главу МЧС Белоруссии Ващенко освободили от должности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности главу МЧС Владимира Ващенко.

Глава государства подписал соответствующий указ. Ващенко уволили в запас в связи с возрастом. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Ващенко освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям и уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту", — гласит сообщение.

Ващенко имеет право на ношение установленной формы и знаков различия даже после отставки, пояснили в пресс-службе. Он находился на посту с конца 2010 года.