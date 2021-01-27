Байден распорядился о проведении саммита по климату в апреле

Президент США Джо Байден распорядился организовать саммит по климату 22 апреля.

Президент США Джо Байден распорядился организовать саммит по климату 22 апреля.

Глава государства подписал соответствующий указ. В документе содержится положение о проведении мероприятия. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Указ подтверждает, что президент организует климатический саммит лидеров в День Земли 22 апреля 2021 года", — говорится в сообщении.

После инаугурации новый президент США подписал документ о возвращении страны в Парижское соглашение по климату. Америка отказалась от участия в нем во время президентства бывшего главы государства Дональда Трампа. Байден также подписал указ о присоединении страны ко Всемирной организации здравоохранения.