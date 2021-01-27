Соратник Навального попытался убедить детей в законности участия в митингах

Юрист и экс-сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов уверен, что соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов пытается манипулировать общественным мнением.

Юрист и экс-сотрудник ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов уверен, что соратник блогера Алексея Навального Владимир Милов пытается манипулировать общественным мнением.

Милов 26 января опубликовал видео, в котором рассказал подписчикам о якобы легальном праве несовершеннолетних принимать участие в незаконных митингах. Но соратник Навального умолчал о главном уточнении, что такие мероприятия должны быть согласованы с органами местного самоуправления и проводиться в специально отведенных для этого местах.

Серуканов уверен, что видеообращение Милова является "абсолютной манипуляцией", пишет ФАН. Юрист назвал его "здоровым жлобом", который кидает чужих детей как "пушечное мясо на баррикады".

"Сидит такой дядька в своем кабинете, или где он там записывает видео ФБК, и учит нас, как надо протестовать, как надо использовать детей, насколько это законно. А где он вообще, здоровый жлоб, сам все это время был? Отсиживается где-то? Бережет шкуру? А чужих детей кидает как пушечное мясо на баррикады", — сказал Серуканов.

Соратники Навального в соцсетях активно призывали несовершеннолетних участвовать в несогласованных акциях протеста, несмотря на правовые нормы РФ и пандемию коронавируса. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.