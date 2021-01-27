Госдума РФ подтвердила готовность к диалогу с Конгрессом США

Депутаты Госдумы РФ готовы возобновить диалог с американскими парламентариями. Об этом заявил глава думской группы по связям с Конгрессом США Вячеслав Никонов.

Депутаты Госдумы РФ готовы возобновить диалог с американскими парламентариями. Об этом заявил глава думской группы по связям с Конгрессом США Вячеслав Никонов.

Парламентарий официально подтвердил готовность к возобновлению диалога "на любом уровне". Госдума к этому всегда готова, заверил Никонов на пленарном заседании. По словам депутата, в нижней палате отсутствуют иллюзии по поводу отношений с Вашингтоном. Никонов заявил, что он и его коллеги понимают, что ситуация в стране будет раскачиваться внешними силами перед выборами в Госдуму.

"Но мы должны быть готовыми к диалогу", — подчеркнул парламентарий.

С таким заявлением депутат выступил на обсуждении вопроса о продлении договора СНВ-3 между РФ и США.