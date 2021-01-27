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20:45   27 Января 2021
Политика

Решение СНБО о наказании чиновников за фиктивные декларации вступило в силу

Решение СНБО о наказании чиновников за фиктивные декларации вступило в силу

Указ о вступлении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщили в администрации главы государства.

Ранее СНБО одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение наказания чиновников за недостоверные данные в декларациях. Зеленскому рекомендовали подать его на рассмотрение в Верховную раду как неотложный.

В администрации украинского лидера напомнили, что законопроектом предполагается наказание в виде штрафа, размер которого определяется исходя из суммы невнесенных в декларацию сведений. Также за фальсификацию документов чиновников могут лишить свободы на срок до трех лет.

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#украина #снбо #зеленский

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