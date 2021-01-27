Посол РФ в Польше напомнил о недопустимости оскорбления памяти советских героев

Память о Второй мировой войне и ее жертвах — важнейший фактор, который защищает сегодня от самой идеи войны, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Память о Второй мировой войне и ее жертвах — важнейший фактор, который защищает сегодня от самой идеи войны, заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Российский дипломат принял участие в церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Он отметил, что Россия никогда не примирится с оскорблением памяти предков, победивших фашизм.

"Помнить о жертвах - наш долг, гордиться Победой - наше неоспоримое право. И с оскорблением памяти наших предков, раздавивших фашизм, мы не примиримся никогда. Пусть на этот счет ни у кого не будет никаких иллюзий", — заявил посол РФ во время церемонии.

Андреев также добавил, что сегодня народы обязаны защищать эту память и историю от искажений "в угоду политической конъюнктуре".