Путин призвал мировое сообщество придерживаться созидательной повестки

Необходимо сохранять приверженность созидательной повестке, несмотря на клубок противоречий и вызовов, заявил во время выступления на форуме в Давосе президент РФ Владимир Путин.

Необходимо сохранять приверженность созидательной повестке, несмотря на клубок противоречий и вызовов, заявил во время выступления на форуме в Давосе президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, мировому сообществу нельзя терять позитивный взгляд на будущее. Глава государства отметил, что универсальных решений обозначенных на Форуме проблем не существует.

"Нужно сохранять приверженность созидательной повестке, и было бы наивно предлагать какие-то универсальные чудодейственные рецепты решения обозначенных проблем, но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что странам необходимо определить источники, которые порождают глобальное напряжение в мире.