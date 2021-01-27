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20:57   27 Января 2021
Ближнее зарубежье

Китай готовит для Украины роль резервного маршрута «Нового шелкового пути»

Китай готовит для Украины роль резервного маршрута «Нового шелкового пути»

Украина может стать для Китая резервным маршрутом «Нового шелкового пути» (НШП). На это указывает тот факт, что в последние годы китайские компании выиграли на Украине множество тендеров на прокладку и ремонт автомобильных дорог, а также на работы по углублению дня в украинских морских портах.

Об этом пишет издание «Украина.ру», отмечая, что наличие проходящего через Украину резервного маршрута НШП позволяет Китаю вести переговоры и с соседними с Украиной странами, договариваясь с ними о более выгодных транзитных тарифах.

Китайский капитал начал изучать возможность взятия в концессию украинских морских портов еще в 2016-2017 годах.

После того, как ко второй половине 2019 года нормативно-правовая база Украины, которая регламентирует процедуру концессий, была усовершенствована и китайские компании успешно приняли участие в первых концессионных конкурсах по портам «Ольвия» и «Херсон», можно не сомневаться в том, что Китай продолжит участвовать и в новых подобных конкурсах.

«Китайская компания Sinohydro Corporation Limited и «Укравтодор» в 2017 году подписали контракт на выполнение работ по реконструкции Северного объезда города Житомира стоимостью более 42 миллиона евро. Реконструкция проводилась в рамках проекта «Укравтодора», Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка», — сообщает издание.

При этом отмечается, что по условиям заключенного контракта компания Sinohydro обязалась реконструировать 22 километра дороги, закончив работы к июню 2020 года, но не уложилась в сроки.

Китай готовит для Украины роль резервного маршрута «Нового шелкового пути»

Это произошло из-за того, что китайские рабочие долгое время не могли приступить к выполнению строительных работ. Как объяснили в «Укрдоринвесте», причиной задержки начала работ стал принципиальной иной подход китайского подрядчика.

«Китайский подрядчик все свои усилия на стартовом этапе бросил на то, чтобы абсолютно с нуля создать строительную производственную базу, которая является и местом проживания персонала, выполнения работ, хранения материалов, отливки специализированных труб (этого не делает ни один из подрядчиков на территории Украины)», — объяснили в украинской компании.

В результате в октябре 2020 года «Укравтодор» заявил о расторжении контракта с китайским подрядчиком, указав в качестве причины плохое качество работ и низкие темпы строительства.

Однако в компании Sinohydro сочли претензии «Укравтодора» несправедливыми, отметив, что именно украинская сторона не сумела эффективно выполнить взятые на себя обязательства, а потом еще и расторгла контракт в одностороннем порядке.

Китайские предприниматели заявили, что задержка в работе была вызвана несвоевременной передачей «Укравтодором» предназначенного под строительство дороги участка земли, последующим внесением непредусмотренных контрактом изменений в проект строительства, а также несвоевременной оплатой работ. Кроме того, на темпы строительства оказали влияние такие форс-мажорные обстоятельства, как эпидемия коронавируса, и другие непредвиденные обстоятельства.

В заключение представители китайской компании заявили, что будут защищать свои законные интересы в международном арбитражном суде.

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