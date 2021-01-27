Вице-президент фонда "Холокост" объяснил, как появились холокост-диссиденты

Все больше отрицателей холокоста появляется в мире с каждым годом. Такие люди утверждают, что холокоста не было в том виде, в котором его представляет официальная история.

Все больше отрицателей холокоста появляется в мире с каждым годом. Такие люди утверждают, что холокоста не было в том виде, в котором его представляет официальная история.

В основном они оспаривают три главных факта: число жертв, использование газовых камер и целенаправленность политики Третьего рейха на уничтожение евреев. Возникли такие холокост-диссиденты сразу после войны, рассказал вице-президент фонда "Холокост" Илья Альтман.

Некоторые объясняют отрицание этого исторического факта попыткой реабилитировать нацистских преступников, другие же говорят о том, что от рук нацистов пострадали не только евреи, но и десятки тысяч людей других национальностей. В некоторых случаях свою роль играет и антисемитизм, передает телеканал "360".

При этом исторические факты, которые отрицают холокост-диссиденты, хорошо известны и документально подтверждены. Архивные документы уже давно рассекречены и доступны не только историкам, добавил Альтман.