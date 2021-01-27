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20:02   27 Января 2021
Политика

Зеленский передумал увольнять судей Конституционного суда Украины

Зеленский передумал увольнять судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект об увольнении всех судей Конституционного суда страны.

Зеленский направил письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову, в котором сообщает, что отзывает законопроект из Верховной рады.

"Отзываю для доработки проект Закона Украины "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству (регистрационный № 4288)", — указывается в письме украинского лидера.

Законопроект был внесен Зеленским в Раду 29 октября в ответ на решение суда о несоответствии Конституции положению закона "О предотвращении коррупции". Совет Европы заявил, что принятие документа парламентом станет "вопиющим нарушением" главного закона Украины.

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#украина #конституционный суд #зеленский

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