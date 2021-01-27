Зеленский передумал увольнять судей Конституционного суда Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект об увольнении всех судей Конституционного суда страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект об увольнении всех судей Конституционного суда страны.

Зеленский направил письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову, в котором сообщает, что отзывает законопроект из Верховной рады.

"Отзываю для доработки проект Закона Украины "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству (регистрационный № 4288)", — указывается в письме украинского лидера.

Законопроект был внесен Зеленским в Раду 29 октября в ответ на решение суда о несоответствии Конституции положению закона "О предотвращении коррупции". Совет Европы заявил, что принятие документа парламентом станет "вопиющим нарушением" главного закона Украины.