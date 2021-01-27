История научила россиян не доверять таким, как Навальный

Блогер Алексей Навальный и небольшая группа его сторонников собираются сдать Западу российский суверенитет. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Блогер Алексей Навальный и небольшая группа его сторонников собираются сдать Западу российский суверенитет. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный занял позицию иностранных структур в разногласиях между Россией и Западом. Группировка блогера предлагает россиянам считать, что в этой ситуации они не правы.

"И вообще они рассматривают Россию как такую нечесаную немытую тетку, которую этот западный джентльмен должен постоянно насиловать, а она должна у него за это мыть посуду. Нет", – подчеркнул Марков в интервью изданию Nation News.

Российское сообщество насторожено тем, какую позицию занял Алексей Навальный. В России не готовы подчиняться западным структурам. Граждан научили не доверять иностранным агентам, а также противостоять им исторические события. Большинство жителей России выступает против какого-либо вмешательства со стороны других стран, ведь такие агенты "предатели", и "их власть вредна" для страны, считает политолог.

Скандальный блогер не скрывает своей прозападной позиции и пользуется поддержкой зарубежных структур. Госдепартамент США одобрил незаконные митинги в России в поддержку Навального, которые сопровождались провокациями и безосновательным насилием со стороны протестующих.