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19:35   27 Января 2021
Происшествия

Напавший на полицейского в Москве мужчина арестован

Напавший на полицейского в Москве мужчина арестован

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу сроком на два месяца Тимура С., обвиняемого в применении силы в отношении сотрудника полиции.

Стоит отметить, что житель столицы намерено нанес несколько ударов представителю правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Ранее мужчина дал признательные показания. Следователи продолжают вести работу по расследованию 21 уголовного дела.

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