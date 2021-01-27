Напавший на полицейского в Москве мужчина арестован

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу сроком на два месяца Тимура С., обвиняемого в применении силы в отношении сотрудника полиции.

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу сроком на два месяца Тимура С., обвиняемого в применении силы в отношении сотрудника полиции.

Стоит отметить, что житель столицы намерено нанес несколько ударов представителю правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального.

Ранее мужчина дал признательные показания. Следователи продолжают вести работу по расследованию 21 уголовного дела.