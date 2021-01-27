19:35 27 Января 2021Происшествия
Напавший на полицейского в Москве мужчина арестован
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу сроком на два месяца Тимура С., обвиняемого в применении силы в отношении сотрудника полиции.
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу сроком на два месяца Тимура С., обвиняемого в применении силы в отношении сотрудника полиции.
Стоит отметить, что житель столицы намерено нанес несколько ударов представителю правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального.
Ранее мужчина дал признательные показания. Следователи продолжают вести работу по расследованию 21 уголовного дела.