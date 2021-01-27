Сатановский описал действия США в отношении России цитатой старухи Шапокляк

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале указал на главный парадокс в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале указал на главный парадокс в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Комментируя дипотношения двух держав, эксперт вспомнил старуху Шапокляк с ее крысой: хорошими делами прославиться нельзя.

"Ну, и чем это от Обамы, Трампа и Байдена с крысками-Ларисками в виде Саакашвили, Порошенко и Зеленского отличается? Да ничем. Поставив США этот диагноз, раз и навсегда успокоимся насчет того, когда наши с ними отношения улучшатся. Никогда они не улучшатся. Их главное с нами разногласие по земельному вопросу: кто кого первым закопает. И это их сознательный выбор", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что в свое время российское правительство, начиная со времен Михаила Горбачева, этого факта не признавало, однако это уже проблема России. В то же время в Америке корень проблемы по-прежнему ищут за границей, не желая решать собственные проблемы.

"Американское руководство — люди старые, меняться не готовы и не будут. Их более или менее устраивал мир их молодости, когда они были одной из двух сверхдержав. Их более чем устраивает мир их зрелости, когда они остались единственной сверхдержавой. И их совершенно не устраивает ситуация, при которой Америке придется ужаться до ее естественных размеров", — добавил эксперт.

В заключение Сатановский пришел к выводу, что отсюда и идет непрерывная агрессивная экспансия американской элиты в разные точки земного шара: то на Ближний Восток, то на Украину.