К организаторам незаконных митингов в России пришли с обысками

Правоохранители проводят обыски у организаторов несогласованных демонстраций, которые прошли в российских городах 23 января.

Правоохранители проводят обыски у организаторов несогласованных демонстраций, которые прошли в российских городах 23 января.

Главу "Альянса" Анастасию Васильеву, сотрудника отдела расследований ФБК (признан иноагентом) Георгия Албурова и пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш вывезли из спецприемника для проведения обысков. Полицейские также пришли к участнице Pussy Riot Марии Алехиной.

Сторонники Навального сообщили, что в квартирах блогера и его супруги Юлии проводят обыски. Оперативные мероприятия осуществлялись в рамках статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, заявил директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов.

На несанкционированный митинг на Пушкинской площади пришли 19 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщал ранее московский департамент здравоохранения. Контроль за больными осуществляют через специальное приложение — "Социальный мониторинг".