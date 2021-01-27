США заявили о готовности сотрудничать с РФ по теме ядерной программы Ирана

Вашингтон готов взаимодействовать с Россией и Китаем по теме иранской ядерной программы, заявила кандидат в постпреды США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

Вашингтон готов взаимодействовать с Россией и Китаем по теме иранской ядерной программы, заявила кандидат в постпреды США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд.

Ранее в Министерстве иностранных дел России отметили, что возврат к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе с Ираном потребует решения ряда проблем, накопившихся после выхода из нее Соединенных Штатов.

Также в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение Вашингтона к выполнению своих обязательств по СВПД не должно стать поводом для пересмотра сделки или навязывания Ирану и другим участникам договоренностей новых условий.