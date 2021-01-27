Кедми рассказал, почему Вашингтон согласился на условия Москвы по СНВ-3

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему США согласились продлить договор СНВ-3 на условиях российской стороны.

Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему США согласились продлить договор СНВ-3 на условиях российской стороны.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Вашингтон и Москва договорились продлить на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает 5 февраля 2021 года. При этом документ будет подписан без каких-либо изменений и "довесков". В интервью "НьюИнформ" Кедми поделился мнением, что подобное решение США продиктовано военным превосходством РФ.

"После достигнутого Россией абсолютного стратегического военного превосходства над США, им ничего не оставалось как вывести военную составляющую из Стратегии по отношению к России", — подчеркнул эксперт.

При этом специалист добавил, что у США остались другие две основные области давления на РФ — экономическое и внутриполитическое при поддержке антигосударственных сил.