СМИ-иноагенты получили штраф за отсутствие специальной маркировки

Мировой суд оштрафовал СМИ-иноагентов на 1,1 млн рублей за то, что на их материалах отсутствует специальная маркировка.

Мировой суд оштрафовал СМИ-иноагентов на 1,1 млн рублей за то, что на их материалах отсутствует специальная маркировка.

Под денежные штрафы попали проекты ООО "Радио Свободы" (признан иноагентом в РФ) и его генеральный директор. На них было составлено четыре протокола на общую сумму в 1,1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на РКН.

Причиной взысканий стало отсутствие маркировки на информации, которая распространяется на сайтах "Крым.Реалии" и "Фактограф" (оба СМИ признаны иноагентами в РФ).