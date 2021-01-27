Стариков: США повторяют против России «сценарий 1914 года»

Эпидемия коронавируса могла быть искусственна создано Соединенными Штатами Америки, которые рассчитывали таким образом устроить мировой кризис, чтобы помешать экономическому развитию Китая – потопить его.

Эпидемия коронавируса могла быть искусственна создано Соединенными Штатами Америки, которые рассчитывали таким образом устроить мировой кризис, чтобы помешать экономическому развитию Китая – потопить его.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал писатель, публицист и политолог Николай Стариков.

По его словам, сам факт того, что именно азиаты и представители темнокожих наций переносят коронавирус особенно тяжело и уровень смертности от COVIID-19 среди них намного выше, указывает на то, что мир столкнулся с недоработанным или неправильно сработавшим биологическим оружием.

Америка могла попытаться при помощи коронавируса остановить стремительное развитие Китая, когда там поняли, что проигрывают. Соединенные Штаты пытаются воплотить в жизнь «сценарий 1914 года», когда Россия и Германия взаимно уничтожили потенциал друг друга, дав таким образом Америке возможность подчинить себе все, что можно, считает писатель.

«Роль немцев, которую они сыграли в Первой мировой войне, теперь отводят китайцам. И в данном случае можно сказать, что России отводится роль американского инструмента в борьбе с Китаем», — добавил Николай Стариков.

Кроме того, отметил эксперт, власти Соединенных Штатов Америки раздражают дружественные и вежливые российско-китайские отношения. И в Вашингтоне считают, что единственная возможность изменить это заключается в подчинении себе российских властей.

Напомним, раннее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что несмотря на звонок нового президента США Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину и его готовность продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) на российских условиях, на улучшение российско-американских отношений пока можно не рассчитывать.