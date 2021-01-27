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18:45   27 Января 2021
Экономика

Названы города, в которых наиболее популярно рефинансирование кредитов

Названы города, в которых наиболее популярно рефинансирование кредитов

Чаще всего россияне обращаются к рефинансированию кредитов с целью снизить долговую нагрузку в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Наименьшей популярностью данная услуга пользуется в Сочи, Железногорске и Кирове. Об этом свидетельствуют данные исследования "Райффайзенбанка", изучившего свыше 25 тысяч заявок из 43 городов России.

В среднем объем рефинансированного кредита в Санкт-Петербурге составляет 945,6 тысячи рублей. В Новосибирске этот показатель равняется 619,12 тыс. рублей, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — 681,8 и 594,1 тысячи рублей соответственно.

Максимальный средний чек рефинансирования специалисты банка зафиксировали в Москве, где он достиг 1,46 млн рублей, а минимальный оказался в Миассе — он составляет 377,744 тысячи рублей.

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#кредит #рефинансирование #райффайзенбанк

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