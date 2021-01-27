Шнуров против Пригожина. История конфликта музыканта и продюсера

Певец Сергей Шнуров подал на продюсера Иосифа Пригожина заявление в полицию.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров подал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина из-за угроз. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Алексея Добрынина, представляющего интересы музыканта.

Добрынин ссылается на статью 199 УК РФ, в которой говорится об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью (до пяти лет). По его словам, некоторые высказывания Пригожина в адрес Шнурова подпадают под признаки этого состава преступления.

«Сергей Шнуров живет, работает и реагирует на все происходящее в рамках правового поля. <…> Следственные органы должны будут инициировать доследственную проверку», — заявил Добрынин.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался в мае прошлого года — в разгар пандемии коронавируса. Тогда продюсер заявил, что артисты, особенно молодые, из-за COVID-19 оказались в «чудовищной ситуации».

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — отметил он.

На сетования Пригожина не преминул отреагировать Сергей Шнуров в форме ироничного стихотворения в Instagram. В нем он назвал продюсера «цирковым заступником». В ответ последний написал Шнурову несколько сообщений, где использовал нецензурную лексику.

Тогда российский музыкант уже в следующем стихе высмеял Пригожина, а заодно и его жену — певицу Валерию. В тот момент супружеская пара пребывала в семейном путешествии в Дубае.

«Обеднели, обеднели, Все артисты на мели. Концы сводят еле-еле! Или все-таки свели?» — написал Шнуров.

Иосиф Пригожин поспешил выпустить видео-опровержение, где объяснил, что имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы. Также продюсер упрекнул Шнурова, который, будучи политиком, мог бы встать на защиту артистов:

«Будьте внимательны когда ведетесь на провокацию и выдернутые из контекста комментарии. Сергей Ш. и Ко!».

Взаимные оскорбления продолжались несколько дней. В конце концов, устав от едких высказываний Шнурова в свою сторону, Пригожин пригрозил исполнителю «мужским разговором». Также супруг Валерии подчеркнул, что семья, жена и дети — для него святое.

«Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, - это любовь к трем веселым буквам...» — был категоричен Пригожин.

Так, конфликт между артистами из шуток и колких высказываний приобрел угрожающий характер. Представитель Шнурова сообщил, что в полицию подано еще одно заявление «профилактического» характера. Оно необходимо для того, чтобы «Пригожин не перешел от угроз к действиям» в ходе доследственной проверки.