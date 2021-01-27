«Конец цивилизации». О чем Путин на самом деле предупредил мир в Давосе

Президент России Владимир Путин выступил на Экономическом форуме в Давосе и предостерег мир от «борьбы всех против всех».

Владимир Путин не выступал на Экономическом форуме в Давосе с 2008 года. Спустя 13 лет сделал это: говорил не только об экономике, но и о том, что гораздо важнее — проблемах глобальной безопасности. Разбираемся, от чего президент предостерег весь мир и как избежать конца цивилизации.

О возвращении в прошлое

Человечество может столкнуться с настоящим «срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», предупредил российский лидер.

«Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось», — заявил Путин.

Глава страны ожидает более агрессивного характера «практических действий» в политике, в том числе и давления на те страны, которые не согласны с ролью «послушных и управляемых сателлитов». Методы давления давно известны: торговые барьеры, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической и информационной сферы.

«…Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы, вот в чем опасность», — отметил президент.

О неравенстве

Даже в странах с устоявшимися демократическими и гражданскими институтами социальное неравенство может в любой момент расколоть общество, порождая расовую и национальную нетерпимость, отмечает президент. Далеки от справедливого распределения доходы, большая часть которых уходит в карманы одного процента населения.

«А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли. А вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась втрое. То есть миллионы людей даже в богатых странах перестали видеть перспективу прибавления своих доходов», — заявил Путин.

Россия и Китай, напротив, демонстрируют положительную тенденцию. В РФ число граждан с низкими доходами уменьшилось за 22 года с 64 миллионов человек до 5 миллионов в настоящее время. В Китае это число сократилось с 1,1 миллиарда человек 1990 году до 300 миллионов в последние годы, говорит президент.

Путин отдельно подчеркнул влияние неравенства на эпидемиологическую обстановку: массовая вакцинация доступна населению развитых стран, но сотни миллионов жителей планеты лишены такой возможности. И это общемировая угроза.

О Европе, России и «конкурентах государства»

Экономически РФ и Европа — «абсолютно естественные партнеры». В технологической и научной сферах тоже. Но подходить к диалогу нужно по-честному: избавиться от «фобий прошлого» и смотреть в будущее, говорит президент. Россия будет к этому стремиться, заверил Путин, но «любовь невозможна», если она не взаимна. Россия же ждет от Европы взаимности.

Впрочем, есть и объединяющая проблема. В современном мире у всех государств появляется серьезный конкурент, констатировал президент. Судя по тому, как Facebook и Twitter влияли на избирательную компанию в США, стоит переосмыслить растущую роль интернет-корпораций в обществе.

«Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в США происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством», — прокомментировал Путин роль Facebook и Twitter в американской политике.

О чем предупреждает президент? Мнение эксперта

Отсылка к середине ХХ века в сегодняшней речи главы РФ не случайна, отмечает кандидат исторических наук, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Россия переживает памятные даты, связанные со Второй мировой войной. Только что завершился год 75-летия Победы, а наступивший 2021-й для страны очень драматичен — это год 80-летия нападения фашистской Германии на Советский Союз.

«Президент России очень часто в последнее время обращает внимание, в том числе и лидеров мирового сообщества, на те проблемы, которые существовали в предвоенный период и которые привели ко Второй мировой войне — это противоречия держав, национальный эгоизм тех или иных государств, недоговороспособность, неспособность подняться над сиюминутными интересами и посмотреть на проблему в целом, объединить усилия для борьбы за мир», — объяснил ученый в комментарии «Политике Сегодня».

Не случайно в последнее время от России исходило множество инициатив по объединению усилий, направленных на решение глобальных проблем. В Давосе президент вновь подчеркнул: мир идет по пути эскалации и напряженности. И какое государство играет в этом печальном процессе ключевую роль — несложно догадаться.

«Зачинщиком в этой проблеме являются США и та политика, которую проводят Штаты в последнее время — резкий рост военный затрат, экспансия, ведение военных конфликтов, создание новых военных баз, проведение масштабных военных учений, а также разрыв в одностороннем порядке целого ряда международных соглашений, направленных на ограничение гонки вооружений», — отмечает Шаповалов.

Вот те проблемы, которые существуют сейчас и могут привести к резкому росту напряженности в мире, создать ситуацию, которая может оказаться необратимой и привести, как сказал президент, к борьбе всех против всех, заключает историк.

Ранее Путин побеседовал с американским коллегой Джо Байденом по телефону. О чем говорили президенты — читайте в нашем материале.