"Аэрофлот" отменил ряд международных рейсов в марте и апреле

Компания "Аэрофлот" из-за сохранения ограничений по COVID-19 вновь отменила ряд рейсов по международным направлениям в марте и апреле 2021 года.

Компания "Аэрофлот" из-за сохранения ограничений по COVID-19 вновь отменила ряд рейсов по международным направлениям в марте и апреле 2021 года.

Речь идет о странах, с которыми Россия еще не возобновила авиасообщение. На данный момент в список входят 88 рейсов.

Накануне Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. При этом Финляндия для россиян остается закрытой, несмотря на снятие ограничений со стороны Москвы.

Информация о компенсации за отмененные рейсы из-за пандемии представлена на сайте "Аэрофлота".