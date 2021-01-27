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18:21   27 Января 2021
Экономика

"Аэрофлот" отменил ряд международных рейсов в марте и апреле

"Аэрофлот" отменил ряд международных рейсов в марте и апреле

Компания "Аэрофлот" из-за сохранения ограничений по COVID-19 вновь отменила ряд рейсов по международным направлениям в марте и апреле 2021 года.

Речь идет о странах, с которыми Россия еще не возобновила авиасообщение. На данный момент в список входят 88 рейсов.

Накануне Россия возобновила регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Катаром, Индией и Финляндией. При этом Финляндия для россиян остается закрытой, несмотря на снятие ограничений со стороны Москвы.

Информация о компенсации за отмененные рейсы из-за пандемии представлена на сайте "Аэрофлота".

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#аэрофлот #компенсация #отмена рейсов

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