Лидер группы "Ленинград" написал заявление в полицию на Иосифа Пригожина

Конфликт между поэтом, рок-музыкантом и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным перешел на новый уровень. Артист подал заявление в полицию.

Конфликт между поэтом, рок-музыкантом и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым и продюсером Иосифом Пригожиным перешел на новый уровень. Артист подал заявление в полицию.

Ссора между Шнуровым и Пригожиным завязалась в разгар пандемии коронавируса, весной 2020 года. Музыкант посвятил продюсеру ироничное стихотворение, в котором упомянул его супругу, певицу Валерию. Пригожина задели опусы лидера "Ленинграда" и он перешел к угрозам.

Адвокат рок-музыканта Алексей Добрынин заявил в беседе с "Интерфаксом", что СКР может организовать доследственную проверку по факту поступивших Шнурову угроз.