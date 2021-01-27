Американские девочки-подростки убили сверстницу в прямом эфире

Четверо несовершеннолетних зарезали девочку-подростка на глазах у зрителей ради того, чтобы получить лайки и много просмотров.

Четверо несовершеннолетних зарезали девочку-подростка на глазах у зрителей ради того, чтобы получить лайки и много просмотров.

Трагедия случилась в торговом центре Walmart в штате Луизиана, где четверо подростков 12, 13 и 14 лет совершили жуткое преступление и сняли его в на камеру. Об инциденте сообщили местные СМИ.

Жертвой малолетних звезд стримов стала 15-летняя американка. Убийство бедной девочки садисты транслировали в социальных сетях Facebook и Instagram. На опубликованном видео было слышно, как одна из убийц похвасталась нанесенным точно в сердце ударом.

Девушка скончалась в больнице от полученных множественных ножевых ранений. Правоохранители задержали молодых преступниц и поместили их в центр временного содержания несовершеннолетних.