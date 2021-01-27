Первая в новейшей истории РФ электроторпеда превзойдет западные образцы

По словам капитана 1 ранга запаса, новейшее вооружение сделает российские подводные силы неуязвимыми.

Капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал «большим прорывом» превосходящую западные образцы российскую электроторпеду. Он отметил, что ее ждут с нетерпением как подводники, так и надводники.

В феврале прошлого года в России завершились государственные испытания первой в новейшей истории электрической торпеды. Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

В среду, 27 января, по словам Обносова, первые серийные образцы начали поступать на вооружение ВМФ России. Причем по своим тактико-техническим характеристикам они превосходят как торпеды, выпускавшиеся в СССР, так и западные аналоги.

«Они значительно превосходят западные образцы по бесшумности хода, дальности действия, глубине погружения и дальности обнаружения цели системой самонаведения», — утверждает гендиректор КТРВ.

Впрочем, Обносов не раскрыл название электроторпеды.

В свою очередь, военный эксперт Дандыкин назвал окончание испытаний особенным событием, передает радио Sputnik.

«Мы в определенной степени отставали от американцев, от НАТО по торпедному вооружению, так объективно сложилось. Поэтому появление такой торпеды — это очень важный момент, один из узловых по обеспечению неуязвимости наших подводных сил», — не сомневается Дандыкин.

По словам военного эксперта, характеристики изделия «окутаны гостайной». Однако информация о том, что электротопеда превосходит западные образцы, не может не радовать.

«Если по скоростным характеристикам, по дальности хода, а главное по глубине это оружие превосходит западные образцы, может работать на нескольких сотнях метров, то это большой прорыв. Я так думаю, что эту торпеду ждут на флотах, ждут подводники, а если она унифицированная, то и надводники», — сказал капитан 1 ранга запаса.

Кроме того, Дандыкин выразил уверенность в том, что такое оружие необходимо с точки зрения противолодочной обороны, которая важна в местах базирования морских ядерных сил РФ.