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17:34   27 Января 2021
Общество

СК просит заключить под стражу обвиняемого в избиении бойца ОМОН 23 января

СК просит заключить под стражу обвиняемого в избиении бойца ОМОН 23 января

Пресненский районный суд Москвы получил ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника ОМОН во время незаконного митинга 23 января.

Следователи попросили суд заключить под стражу гражданина, избившего правоохранителя. Против фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, протестующий, находясь на Страстном бульваре, несколько раз ударил бойца ОМОН по голове и туловищу. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Всего было возбуждено 21 уголовное дело после несанкционированных акций 23 января. Следователи продолжают расследование и установление причастных к преступлениям.

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