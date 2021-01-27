17:34 27 Января 2021Общество
СК просит заключить под стражу обвиняемого в избиении бойца ОМОН 23 января
Пресненский районный суд Москвы получил ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника ОМОН во время незаконного митинга 23 января.
Пресненский районный суд Москвы получил ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в нападении на сотрудника ОМОН во время незаконного митинга 23 января.
Следователи попросили суд заключить под стражу гражданина, избившего правоохранителя. Против фигуранта возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, протестующий, находясь на Страстном бульваре, несколько раз ударил бойца ОМОН по голове и туловищу. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Всего было возбуждено 21 уголовное дело после несанкционированных акций 23 января. Следователи продолжают расследование и установление причастных к преступлениям.