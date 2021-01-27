Украинцам не понравился новый образ Юлии Тимошенко

Заметно помолодевшая лидер партии "Батькивщина" 60-летняя Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинцев.

Заметно помолодевшая лидер партии "Батькивщина" 60-летняя Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинцев.

Депутат Верховной рады не только сменила имидж, отказавшись от традиционной косы, но и заметно помолодела. Вероятно, не без помощи медиков. Изменились не только прическа, но и даже цвет волос. А морщины, выдававшие возраст политика, исчезли.

Тем не менее пользователи Сети не оценили ее старания.

"Возраст выдает", — написал один из комментаторов.

"Це фотошоп", — ответил другой пользователь.

Депутат пришла на заседание Рады в платье сдержанных тонов и сапогах на высоком каблуке.