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17:26   27 Января 2021
Политика

Украинцам не понравился новый образ Юлии Тимошенко

Украинцам не понравился новый образ Юлии Тимошенко

Заметно помолодевшая лидер партии "Батькивщина" 60-летняя Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинцев.

Депутат Верховной рады не только сменила имидж, отказавшись от традиционной косы, но и заметно помолодела. Вероятно, не без помощи медиков. Изменились не только прическа, но и даже цвет волос. А морщины, выдававшие возраст политика, исчезли.

Тем не менее пользователи Сети не оценили ее старания.

"Возраст выдает", — написал один из комментаторов.

"Це фотошоп", — ответил другой пользователь.

Депутат пришла на заседание Рады в платье сдержанных тонов и сапогах на высоком каблуке.

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#украина #верховная рада #тимошенко

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