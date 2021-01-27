17:26 27 Января 2021Политика
Украинцам не понравился новый образ Юлии Тимошенко
Заметно помолодевшая лидер партии "Батькивщина" 60-летняя Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинцев.
Заметно помолодевшая лидер партии "Батькивщина" 60-летняя Юлия Тимошенко в очередной раз удивила украинцев.
Депутат Верховной рады не только сменила имидж, отказавшись от традиционной косы, но и заметно помолодела. Вероятно, не без помощи медиков. Изменились не только прическа, но и даже цвет волос. А морщины, выдававшие возраст политика, исчезли.
Тем не менее пользователи Сети не оценили ее старания.
"Возраст выдает", — написал один из комментаторов.
"Це фотошоп", — ответил другой пользователь.
Депутат пришла на заседание Рады в платье сдержанных тонов и сапогах на высоком каблуке.