Требования Евросоюза к России в МИД назвали «апогеем недружественных шагов»

Брюссель требует от российских властей отпустить из-под ареста Алексея Навального, обещая ввести новые санкции.

Брюссель требует от российских властей отпустить из-под ареста Алексея Навального, обещая ввести новые санкции.

В российском МИД ответили коллегам из Евросоюза на попытки оказать давление на Москву из-за дела главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

В частности, Брюссель настаивает на немедленном освобождении арестованного блогера. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС призывает российские власти выпустить из камеры не только Навального, но и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших 23 января. А Франция настаивает на введении новых антироссийских санкций.

В российском МИД считают данные требования некорректными, поскольку это попытка прямого вмешательства во внутренние дела России.

"Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом", — подчеркнули в ведомстве.

Из-за ситуации с Навальным в октябре прошлого года ЕС ввел санкции в отношении шести россиян и одного научного института. Некоторые евродепутаты тогда выступили с критикой такого решения.