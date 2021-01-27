Политолог Бабич рассказал, кто правил США во время президентства Трампа

И почему протесты в Вашингтоне не привели бы к новому Майдану в Соединенных Штатах.

По сей день в некоторых американских городах продолжаются протесты сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «жизни темнокожих важны» — англ.) и антифа. Также меньше месяца назад серьезные волнения прокатились по самому сердцу Соединенных Штатов – Вашингтону, где конгрессмены собрались, чтобы утвердить победу демократа Джозефа Байдена на выборах 2020 года.

В ходе беспорядков в Капитолии имело места стрельба и даже человеческие жертвы. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политический обозреватель РИА Новости, независимый эксперт и аналитик Дмитрий Бабич объяснил, что это произошло из-за несоответствия политического курса 45-го американского лидера Дональда Трампа и «настоящих правителей» США.

«Разве последние четыре года США правил Дональд Трамп? Нет. Он хотел улучшить отношения с Россией, но ему не давали этого сделать. Когда он хотел остановить нелегальную имиграцию в Соединенные Штаты, ему не давали этого сделать, просто останавливали президентские указы какими-то судебными решениями. На самом деле, в США правит очень жесткая ультралиберальная идеология», — полагает эксперт.

Ярким представителем такой идеологии являлась бывший государственный секретарь страны Хиллари Клинтон, которая также была главным соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Если бы тогда победила она, то США смогли бы развязать несколько войн за ее срок, добавил Бабич. В итоге получилось, что победил человек, который не был сторонником этой политической линии.

«Но у этой ультралиберальной идеологии нет четкой организации, а без нее подобные бунты бессмысленны и бесполезны. Они могут только задержать какие-то процессы, но сами процессы они инициировать не в силах», — заключил политический обозреватель РИА Новости.

Справка ПС

В ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, которые не готовы мириться с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. За несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание и захватили кабинеты, а конгрессменов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Пять человек в ходе беспорядков было убито, задержано около 50 нарушителей. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация Джо Байдена 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.