РКН назвал соцсети, которые оштрафуют за отказ удалить призывы к детям на митинги

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube оштрафуют за отказ удалить контент с призывами к детям участвовать в незаконных митингах в России.

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube оштрафуют за отказ удалить контент с призывами к детям участвовать в незаконных митингах в России.

В общей сложности соцсети не удалили 170 противоправных призывов к несовершеннолетним, сообщил Роскомнадзор. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, говорится в заявлении российского регулятора.

Несмотря на требование Генпрокуратуры России и РКН, соцсети не удалили контент, вовлекающий детей в противоправную деятельность. В случае повторного нарушения Роскомнадзор может увеличить сумму штрафа.