Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:14   27 Января 2021
Общество

РКН назвал соцсети, которые оштрафуют за отказ удалить призывы к детям на митинги

РКН назвал соцсети, которые оштрафуют за отказ удалить призывы к детям на митинги

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube оштрафуют за отказ удалить контент с призывами к детям участвовать в незаконных митингах в России.

В общей сложности соцсети не удалили 170 противоправных призывов к несовершеннолетним, сообщил Роскомнадзор. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, говорится в заявлении российского регулятора.

Несмотря на требование Генпрокуратуры России и РКН, соцсети не удалили контент, вовлекающий детей в противоправную деятельность. В случае повторного нарушения Роскомнадзор может увеличить сумму штрафа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#штраф #соцсети #ркн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров