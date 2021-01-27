17:12 27 Января 2021Происшествия
МВД завело ряд уголовных дел после несогласованных акций в России
МВД завело несколько уголовных дел после незаконных акций в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ), прошедших в российских городах 23 января.
МВД завело несколько уголовных дел после незаконных акций в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ), прошедших в российских городах 23 января.
Следователи продолжают устанавливать личности участников протестов, анализируют видеозаписи и другие материалы, заявляла представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, каждому выявленному факту будет дана юридическая оценка в соответствии с российским законодательством.
Часть уголовных дел была возбуждена по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов.