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17:12   27 Января 2021
Происшествия

МВД завело ряд уголовных дел после несогласованных акций в России

МВД завело ряд уголовных дел после несогласованных акций в России

МВД завело несколько уголовных дел после незаконных акций в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ), прошедших в российских городах 23 января.

Следователи продолжают устанавливать личности участников протестов, анализируют видеозаписи и другие материалы, заявляла представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, каждому выявленному факту будет дана юридическая оценка в соответствии с российским законодательством.

Часть уголовных дел была возбуждена по факту нападений на сотрудников правоохранительных органов.

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#россия #мвд #протесты

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