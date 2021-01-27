Конец «ленинопада». На Украине снесли последний памятник вождю пролетариата
На Украине снесли, как утверждается, последний памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.
Речь идет о монументе, расположенном на открытой территории в селе Старые Трояны Одесской области. Снесли памятник по распоряжению губернатора. До этого такое требование выставила организация «Декоммунизация.Украина», связанная с Украинским институтом национальной памяти.
«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», — написал Поздняков в Facebook.
Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Всіх вітаємо!Опубликовано Pozdniakov Vadym Вторник, 26 января 2021 г.
Любопытно, что в упомянутом институте о так называемом «последнем» в стране Ленине заявляли еще в 2017 году. Тогда глава учреждения Владимир Вятрович отметил, что ни одного памятника советскому вождю не осталось в городах Украины, подконтрольных киевским властям.
«По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной», — подчеркнул он в интервью изданию «Лига».
На тот момент общее количество демонтированных советских памятников составляло 2 389, из них Ленину — 1 320. Впрочем, тогда Вятрович допустил, что отдельные монументы вождю могут оставаться в селах или на предприятиях. Видимо, монумент в Старых Троянах — тот самый случай.
Сносили сутки
В марте 2016 года в Запорожье снесли самый большой памятник Ленину на Украине. Его высота составляла около 20 метров — демонтаж продолжался больше суток. Скульптуру сначала подпилили, однако в ходе работы выяснилось, что Ленин держится на двух металлических балках, скрепленных бетоном. Оторвать 20-метровый памятник от постамента удалось только с помощью мощного подъемного крана.
Справились с Ильичом: в Запорожье все же снесли самый большой памятник Ленину на Украине, два дня старались pic.twitter.com/Cifc5tPR9B— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 17, 2016
Памятник установили в ноябре 1964 года. Отмечается, что это был довольно дорогостоящий объект: сама скульптура вождя мирового пролетариата была выполнена из бронзы, а постамент — из розового гранита.
Затянувшийся снос бронзового Ильича стал объектом для иронии со стороны местных жителей. В Twitter даже появился специальный аккаунт, в котором велась хроника событий, сопровождавшаяся многочисленными шутками как будто бы от лица самого вождя.
Ночь на новом месте прошла неплохо, но перина твердоватая. #lenin_zp pic.twitter.com/fPlR1XwUru— Запорожский Ленин (@destroylenin) March 18, 2016
Продали на аукционе
В марте 2017 года в Чопе Закарпатской области памятник Владимиру Ленину был продан на аукционе за 253,9 тыс. гривен ($9,3 тыс.). В торгах участвовал всего лишь один человек, который и стал счастливым обладателем монумента.
Ранее скульптура стояла на центральной площади перед вокзалом, а затем ее перенесли в Дом ветеранов. В 2014 году памятник демонтировали. Монумент выполнен из бронзы, весит около 4 тонн, а его высота составляет чуть более 4 метров.
На Украине #памятник Ленину ушел с молотка за $10 тысяч - https://t.co/by3xmiyX2P#аукцион #Ленин #памятник ... pic.twitter.com/wUdG3xMGqc— Subnews (@subnews_ru) March 28, 2017
По сообщению городского совета Чопы, средства, поступившие в бюджет, пойдут на улучшение качества питьевой воды.
Иисус сменил Ленина
В начале декабря прошлого года в селе Осипенко Запорожской области на месте памятника Ленина установили скульптуру Иисуса Христа. Постамент пустовал целых шесть лет.
Благодаря пожертвованиям сельчанам удалось в общей сложности собрать около 25 тысяч гривен (порядка 65 тысяч рублей). Помимо скульптуры Христу в Осипенко планируют установить мемориальную доску и благоустроить территорию.
По словам местных жителей, у такого памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.
Монетизация Ленина
Предприимчивые киевляне в районе станции метро «Почайна» открыли «платный» памятник советскому вождю. Рядом с ним установили несколько табличек с расценками за фото и видео со скульптурой — 20 и 50 гривен соответственно (53 и 134 руб.).
Ленин вернулся и его тут же арестовали. Страшное преступление совершено в Киеве на Петровке,недалеко от метро "Почайна" В Киеве устроили бизнес на одном из последних памятников Ленину.За фото с Ильичом просили 20 грн.Однако, нашлись бдительные громадяне, известили СБУ. pic.twitter.com/iqoG6yTgUQ— ???????????????? (@LeDi12190832) November 26, 2020
На постаменте было написано: «Ленин-шоу онлайн». Сам монумент «шутники» обвязали национальным флагом Украины. Впрочем, на место сразу прибыли сотрудники Национальной полиции страны и потребовали демонтировать памятник.
Памятники советскому вождю демонтируют на Украине в рамках закона о декоммунизации. Его приняли в мае 2015 года. Согласно документу, также запрещается использовать советскую символику, осуждается коммунистический режим СССР. Кроме того, в стране переименовывают города и улицы. О последнем снесенном памятнике регулярно заявляют с 2016 года.