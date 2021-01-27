Конец «ленинопада». На Украине снесли последний памятник вождю пролетариата

Последний монумент Ленина на Украине демонтировали в Одесской области.

На Украине снесли, как утверждается, последний памятник советскому вождю Владимиру Ленину. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков.

Речь идет о монументе, расположенном на открытой территории в селе Старые Трояны Одесской области. Снесли памятник по распоряжению губернатора. До этого такое требование выставила организация «Декоммунизация.Украина», связанная с Украинским институтом национальной памяти.

«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории). Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», — написал Поздняков в Facebook.

Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області. Всіх вітаємо! Опубликовано Pozdniakov Vadym Вторник, 26 января 2021 г.

Любопытно, что в упомянутом институте о так называемом «последнем» в стране Ленине заявляли еще в 2017 году. Тогда глава учреждения Владимир Вятрович отметил, что ни одного памятника советскому вождю не осталось в городах Украины, подконтрольных киевским властям.

«По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной», — подчеркнул он в интервью изданию «Лига».

На тот момент общее количество демонтированных советских памятников составляло 2 389, из них Ленину — 1 320. Впрочем, тогда Вятрович допустил, что отдельные монументы вождю могут оставаться в селах или на предприятиях. Видимо, монумент в Старых Троянах — тот самый случай.

Сносили сутки

В марте 2016 года в Запорожье снесли самый большой памятник Ленину на Украине. Его высота составляла около 20 метров — демонтаж продолжался больше суток. Скульптуру сначала подпилили, однако в ходе работы выяснилось, что Ленин держится на двух металлических балках, скрепленных бетоном. Оторвать 20-метровый памятник от постамента удалось только с помощью мощного подъемного крана.

Справились с Ильичом: в Запорожье все же снесли самый большой памятник Ленину на Украине, два дня старались pic.twitter.com/Cifc5tPR9B — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 17, 2016

Памятник установили в ноябре 1964 года. Отмечается, что это был довольно дорогостоящий объект: сама скульптура вождя мирового пролетариата была выполнена из бронзы, а постамент — из розового гранита.

Затянувшийся снос бронзового Ильича стал объектом для иронии со стороны местных жителей. В Twitter даже появился специальный аккаунт, в котором велась хроника событий, сопровождавшаяся многочисленными шутками как будто бы от лица самого вождя.

Ночь на новом месте прошла неплохо, но перина твердоватая. #lenin_zp pic.twitter.com/fPlR1XwUru — Запорожский Ленин (@destroylenin) March 18, 2016

Продали на аукционе

В марте 2017 года в Чопе Закарпатской области памятник Владимиру Ленину был продан на аукционе за 253,9 тыс. гривен ($9,3 тыс.). В торгах участвовал всего лишь один человек, который и стал счастливым обладателем монумента.

Ранее скульптура стояла на центральной площади перед вокзалом, а затем ее перенесли в Дом ветеранов. В 2014 году памятник демонтировали. Монумент выполнен из бронзы, весит около 4 тонн, а его высота составляет чуть более 4 метров.

По сообщению городского совета Чопы, средства, поступившие в бюджет, пойдут на улучшение качества питьевой воды.

Иисус сменил Ленина

В начале декабря прошлого года в селе Осипенко Запорожской области на месте памятника Ленина установили скульптуру Иисуса Христа. Постамент пустовал целых шесть лет.

Благодаря пожертвованиям сельчанам удалось в общей сложности собрать около 25 тысяч гривен (порядка 65 тысяч рублей). Помимо скульптуры Христу в Осипенко планируют установить мемориальную доску и благоустроить территорию.

По словам местных жителей, у такого памятника должно быть не только духовное, но и историческое значение.

Монетизация Ленина

Предприимчивые киевляне в районе станции метро «Почайна» открыли «платный» памятник советскому вождю. Рядом с ним установили несколько табличек с расценками за фото и видео со скульптурой — 20 и 50 гривен соответственно (53 и 134 руб.).

Ленин вернулся и его тут же арестовали. Страшное преступление совершено в Киеве на Петровке,недалеко от метро "Почайна" В Киеве устроили бизнес на одном из последних памятников Ленину.За фото с Ильичом просили 20 грн.Однако, нашлись бдительные громадяне, известили СБУ. pic.twitter.com/iqoG6yTgUQ — ???????????????? (@LeDi12190832) November 26, 2020

На постаменте было написано: «Ленин-шоу онлайн». Сам монумент «шутники» обвязали национальным флагом Украины. Впрочем, на место сразу прибыли сотрудники Национальной полиции страны и потребовали демонтировать памятник.

Памятники советскому вождю демонтируют на Украине в рамках закона о декоммунизации. Его приняли в мае 2015 года. Согласно документу, также запрещается использовать советскую символику, осуждается коммунистический режим СССР. Кроме того, в стране переименовывают города и улицы. О последнем снесенном памятнике регулярно заявляют с 2016 года.