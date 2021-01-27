Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:10   27 Января 2021
Происшествия

Правоохранители произвели обыски в квартире Алексея Навального

Правоохранители произвели обыски в квартире Алексея Навального

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Алексея Навального.

Информацией о действиях правоохранительных органов поделился директор ФБК Иван Жданов. По словам юриста, в квартире блогера находится Олег Навальный.

Также Жданов добавил, что квартиру супруги Навального Юлии тоже обыскали. Отмечается, что полицейские мероприятия связаны с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ). Официального подтверждения данных об обысках у Навального и его жены пока нет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #полиция #навальный #обыски #марьино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров