На Украине возбудили новые уголовные дела в отношении Порошенко и Байдена

Политиков подозревают во вмешательстве в деятельность экс-генпрокурора.

На Украине возбудили уголовные дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко и нового президента США Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Со слов юриста, уголовное производство начато 22 января, через два дня после официального вступления Байдена в должность. Бывшего президента Украины и его американского коллегу обвиняют во вмешательстве в деятельность прокуратуры, возглавлял которую Виктор Шокин.

Речь идет об отставке Шокина, который занимался расследованием деятельности компании Burisma, пост в руководстве которой занимал сын Байдена Хантер. По некоторым данным, Порошенко отправил в отставку генпрокурора за крупную взятку.

Головань же видит в возбуждении уголовных дел желание навредить отношениям Киева и Вашингтона.

«Внефракционный нардеп Андрей Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США», — выразил мнение Головань.

Напомним, 19 мая 2020 года депутат Верховный Рады Андрей Деркач обнародовал записи разговоров между Порошенко и Байденом, которые произошли в 2015 году. В них шла речь о сумме в 1 млрд долларов, за которую Порошенко якобы должен отправить Шокина в отставку.