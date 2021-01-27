Кедми объяснил, почему США решили продлить ДСНВ на условиях РФ

Израильский эксперт уверен, что Вашингтон «прогнулся» под Москвой.

26 января президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Вашингтон согласился на продление договора на пять лет по условиям Москвы, а российский лидер уже внес соответствующий законопроект на обсуждение в Государственную думу РФ.

В беседе с издание «НьюИнформ» известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Байден вместе со своей командой согласился на продление СНВ-3 почти сразу после начала президентского срока. Все дело в военно-стратегическом превосходстве России над США, уверен специалист.

«После достигнутого Россией абсолютного стратегического военного превосходства над США, им ничего не оставалось как вывести военную составляющую из Стратегии по отношению к России. <…> Остаются две других области давления на Россию, чтобы привести к ее политическому поражению и развалу: экономическое давление и внутриполитическое — в поддержке и усилении всех антигосударственных сил», — заявил политолог.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как телефонную беседу Байдена и Путина изложили западные СМИ. Журналисты CNN охарактеризовали диалог, как «признак неспокойного положения дел между Вашингтоном и Москвой». Американская газета New York Post (NYP) и вовсе назвала Джо Байдена «главнокомандующим», который «подтвердил приверженность своей администрации украинскому суверенитету» и «надавил на Путина».

Справка ПС

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали лидеры России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Документ контролирует два крупнейших ядерных арсенала в мире. Согласно договору, суммарное количество стратегических и наступательных вооружений не должно превышать 700 баллистических ракет подводных лодок, развернутых межконтинентальных баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков. Боезарядов на них должно быть не больше 1 550.

45-й американский президент Дональд Трамп заявлял о намерении создать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США, однако Пекин отверг идею американского президента.