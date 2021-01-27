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16:45   27 Января 2021
Политика

Политолог Бортник рассказал о готовящейся информатаке на Зеленского с Запада

Политолог Бортник рассказал о готовящейся информатаке на Зеленского с Запада

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международная изоляция, уверен политолог Руслан Бортник.

По его словам, украинский лидер теряет не только поддержку внутри страны, но и за ее пределами, а элиты Запада совершенно им недовольны. Бортник уверен, что в скором времени Запад совершит на Зеленского серьезную информационную атаку, обвинив в коррупции. Это должно было произойти раньше, но заминка случилась из-за смены власти в США, говорит эксперт.

"Зеленский может оказаться в ситуации позднего Кучмы. В силу прежде всего тупика в украинском кризисе, неспособности ни одной из сторон его разрешить, и второе – в силу того, что сам Зеленский потерял доверие", — рассказал политолог.

Для элит Запада Зеленский оказался тем, кто провалил договоренности по Донбассу и подставил таким образом Францию и Германию, заключил Руслан Бортник.

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#украина #зеленский #руслан бортник

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