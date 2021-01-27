Политолог Бортник рассказал о готовящейся информатаке на Зеленского с Запада

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международная изоляция, уверен политолог Руслан Бортник.

Президента Украины Владимира Зеленского ждет международная изоляция, уверен политолог Руслан Бортник.

По его словам, украинский лидер теряет не только поддержку внутри страны, но и за ее пределами, а элиты Запада совершенно им недовольны. Бортник уверен, что в скором времени Запад совершит на Зеленского серьезную информационную атаку, обвинив в коррупции. Это должно было произойти раньше, но заминка случилась из-за смены власти в США, говорит эксперт.

"Зеленский может оказаться в ситуации позднего Кучмы. В силу прежде всего тупика в украинском кризисе, неспособности ни одной из сторон его разрешить, и второе – в силу того, что сам Зеленский потерял доверие", — рассказал политолог.

Для элит Запада Зеленский оказался тем, кто провалил договоренности по Донбассу и подставил таким образом Францию и Германию, заключил Руслан Бортник.