Политолог Бортник рассказал о готовящейся информатаке на Зеленского с Запада
Президента Украины Владимира Зеленского ждет международная изоляция, уверен политолог Руслан Бортник.
По его словам, украинский лидер теряет не только поддержку внутри страны, но и за ее пределами, а элиты Запада совершенно им недовольны. Бортник уверен, что в скором времени Запад совершит на Зеленского серьезную информационную атаку, обвинив в коррупции. Это должно было произойти раньше, но заминка случилась из-за смены власти в США, говорит эксперт.
"Зеленский может оказаться в ситуации позднего Кучмы. В силу прежде всего тупика в украинском кризисе, неспособности ни одной из сторон его разрешить, и второе – в силу того, что сам Зеленский потерял доверие", — рассказал политолог.
Для элит Запада Зеленский оказался тем, кто провалил договоренности по Донбассу и подставил таким образом Францию и Германию, заключил Руслан Бортник.