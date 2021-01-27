Запад готовит серьезную информационную атаку на Зеленского

Политолог Бортник объяснил, чем Зеленский не угодил заокеанским странам.

Политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку сторонников внутри страны. Также главой государства недовольны кураторы из-за океана и из Европы, которые привыкли диктовать Киеву собственную политическую волю.

Информационное издание «Политнавигатор» сообщает, что эксперт предрек крупную информационную атаку со стороны коллективного Запада в адрес украинского лидера. Владимира Зеленского поспешат обвинить в коррупции. Ранее этого сделано не было только из-за ситуации в США, которая обострилась на фоне президентских выборов, массовых протестов в Вашингтоне и инаугурации Джозефа Байдена.

«Зеленский может оказаться в достаточно серьезной дипломатической изоляции уже до конца своего срока. По тому, как развиваются события, я не исключаю, что Зеленский может оказаться в ситуации позднего [Леонида] Кучмы. В силу прежде всего тупика в украинском кризисе, неспособности ни одной из сторон его разрешить, и второе – в силу того, что сам Зеленский потерял доверие. Для американских элит он – человек, близкий к [Игорю] Коломойскому остается, для европейских элит – это человек, который проваливает их договоренности по Донбасскому урегулированию», — сообщил Бортник.

По мнению специалиста, игнорированием минских соглашений Украина подставляет европейские страны, к примеру, Францию и Германию. Для них Россия, Донбасс и Украина являются крайне важными факторами внутренней и внешней политики. Представители государств уже много раз пытались «договориться» с президентом Зеленским, однако с тех пор ситуация на востоке Украины никак не изменилась, посетовал Бортник.

«Мне кажется, что у нас серьезная проблема сегодня наметилась. Говорят, что уже собраны материалы и готовятся информационные атаки на президента – коррупция. Все это ждет времени. Сегодня все стороны просто выжидают позиции Байдена. Исходя из этой позиции начнется серьезная борьба вокруг фигуры самого Зеленского», — заключил политический эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как Крымский полуостров готовится к визиту комиссара Совета Европы Дуни Миятовича. Власти региона хотят показать ему последствия «варварской политики Киева», в том числе водной блокады Крыма.

Справка ПС

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».