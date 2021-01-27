Зоны смертельно опасного уровня радиации обнаружили на японской АЭС

Участки с чрезвычайно высокой радиоактивностью зафиксировали на АЭС "Фукусима-1" в Японии, сообщают местные СМИ.

Участки с чрезвычайно высокой радиоактивностью зафиксировали на АЭС "Фукусима-1" в Японии, сообщают местные СМИ.

Комитет по контролю за атомной энергетикой опубликовал доклад, в котором указаны участки особо высокого уровня радиации в трех энергоблоках атомной станции. Очаги смертельно опасного излучения находятся в районе колпаков верхней части энергоблоков, покрывающих поврежденные при аварии в 2011 году корпуса реакторов.

Уровень радиации в выявленных зонах достигает отметки в несколько зивертов в час, что способно вызвать смерть человека в течение нескольких часов, передает телеканал "360". Эта проблема может осложнить выполнение работ по демонтажу аварийной станции, отметили авторы доклада.