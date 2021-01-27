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16:02   27 Января 2021
Политика

Германия и Франция отказались вводить новые санкции против России

Германия и Франция отказались вводить новые санкции против России

Представители Германии и Франции выступили за отказ от новых санкционных ограничений в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Заседание министров иностранных дел европейских государств состоялось в Брюсселе. В ходе консультаций дипломаты Германии и Франции заявили о необходимости нормализации отношений с российской стороной. Кроме того, главы министерств высказались против введения новых санкций. Эту позицию поддержал министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн.

"Сегодня и завтра мы будем говорить о сотрудничестве с Россией, а не о санкциях", — сказал он.

Стоит отметить, что представители стран Прибалтики имеют противоположную точку зрения. Дипломаты уверены, что Европа должна отреагировать на арест блогера Навального.

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#франция #германия #санкции

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