Руководитель Дворца культуры обещает сохранить детские кружки в Совхозе им. Ленина

Олигарху Павлу Грудинину не удастся уничтожить Дворец культуры или расколоть трудовой коллектив муниципального учреждения. Детские кружки и секции уже возобновили работу, новый директора Центра не намерен допустить закрытия ДК.

«Красный барин» не смог заставить коллектив МБУК «Центр культуры Совхоза имени Ленина» встать на свою сторону. Люди поняли, что обещания Грудинина – наглая и циничная ложь. После небольшого перерыва кружки уже возобновили работу. Особых потерь нет. Из 44 работников Центра уволились только 16, причем руководителей творческих коллективов среди них только 9.

«Сегодня из 22 кружков два у меня работают в библиотеке: это фольклорный кружок и кружок рукоделия. 4 кружка у меня работают в школе: 2 кружка изобразительного искусства, кружок рукоделия и кружок спортивных танцев. Администрация школы, директор школы оказывают нам полное содействие. В Развилковской школе искусств сейчас работает наш вокальный кружок, гитарный кружок «Струны души» и хор. Нам там выделили класс под наши нужды. У кружка барабанов, который ведет Беленький Александр Григорьевич, есть своя репетиционная база. 2 руководителя кружков у нас старше 65 лет. Они успешно освоили работу в Zoom», — рассказывает новый директор Центра Николай Жуков.

Жуков возглавил муниципальное предприятие 1 декабря. С этого момента на него оказывается постоянное давление. Как это происходит Николай Жуков описывает в красках.

«Буквально на прошлой неделе в ДК ворвались 20 человек во главе с руководителем ООО «Оздоровительный центр» Кудряшовой. Они заявили, что будут забирать свое имущество. Очень были возмущены, что мы на некоторые двери установили свои замки. Они вынесли мебель из кабинета директора, вынесли мебель из зала, из других помещений. Но я не стал устраивать из этого трагедию. Мы не хотим эскалации. Забирают – ну пусть забирают. Обойдемся своими силами», - говорит Николай Жуков.

На «красного барина» оказало большое впечатление противодействие со стороны местных жителей, которые в декабре выходили на пикеты против его самодурства. Чуть позже на сторону муниципалитета встал суд.

«Мы учреждение муниципальное и социально значимое для жителей посёлка. Нельзя просто так нас выставить на улицу. Выяснилось, что договор, который пытался расторгнуть Грудинин, не единственный. Есть другой договор, бессрочный. Мы обратились в суд, и 20 декабря в целях обеспечения нашего иска суд принял решение, что Центр культуры совхоза им. Ленина может находиться в этом здании, использовать его для своей уставной деятельности. Соответственно, ни ЗАО «Совхоз им. Ленина», ни «Оздоровительный центр» не имеют права совершать никаких сделок с этой недвижимостью, а также они не имеют права препятствовать нам в нашей работе. Рассмотрение нашего иска по существу назначено на 2 февраля», — рассказал Николай Жуков.

Кружки будут работать и дальше, обещает Николай Жуков. Кроме ныне существующих в ближайшее время он хочет открыть в Центре культуры секцию «Юный кинолог» и военно-патриотический центр. Директор настроен твердо и непреклонно: ни он сам, и работники ДК не дадут Павлу Грудинину и его подельникам помещать занятиям с детьми.