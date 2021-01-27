Путин оценил реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку реализации трехсторонних договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку реализации трехсторонних договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава России отметил, что Кремль активно способствовал прекращению вооруженных столкновений в зоне конфликта. Он также подчеркнул, что все стороны выполняют ранее согласованные договоренности.

Теперь международное сообщество должно приложить усилия для восстановления пострадавшего региона. Президент также заявил о важности процесса возвращения беженцев на родину.