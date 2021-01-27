Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:54   27 Января 2021
Политика

Путин оценил реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Путин оценил реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху

Президент России Владимир Путин дал позитивную оценку реализации трехсторонних договоренностей по ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава России отметил, что Кремль активно способствовал прекращению вооруженных столкновений в зоне конфликта. Он также подчеркнул, что все стороны выполняют ранее согласованные договоренности.

Теперь международное сообщество должно приложить усилия для восстановления пострадавшего региона. Президент также заявил о важности процесса возвращения беженцев на родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #карабах #договоренности

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров