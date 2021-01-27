«Горбачев заложил под СССР мину». Александр Руцкой об ошибках перестройки

Бывший оппонент последнего генсека, рассказал почему не подаст ему руки и сегодня.

На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) в апреле 1985 года генсек Михаил Горбачев впервые озвучил идею «ускорения социально-экономического развития страны». Тогда слово «перестройка» еще не звучало повсеместно, а процесс «ускорения» не имел обоснованной идеологической модели.

Ровно 33 года назад, 27 января 1987 года, на очередном пленуме партии перестройка обрела форму и содержание. С трибуны ЦК КПСС Горбачев вещал:

«Перестройка — это решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития советского общества. Главный замысел нашей стратегии — соединить достижения научно-технической революции с плановой экономикой и привести в действие весь потенциал социализма».

Генсек озвучил и главную цель перестройки: «глубокое обновление всех сторон жизни страны» и «придание социализму самых современных форм общественной организации». Спустя четыре года глубокое обновление обернулось распадом Союза Советских Социалистических Республик.

«Политика Сегодня» вместе с первым и последним вице-президентом РФ Александром Руцким вспоминает, для чего была нужна идеология Горбачева, и как она перестроила СССР в Российскую Федерацию.

«Не нужно искать ошибки»

Большая российская энциклопедия уделяет предпосылкам горбачевской перестройки несколько абзацев. Тут и падение темпов экономического роста, и гонка вооружений, которая требовала все больше денег из казны, и «фи­зи­че­ское од­рях­ле­ние выс­ше­го ру­ко­во­дства», и даже слож­ные отношения «фак­ти­че­ски со все­ми наи­бо­лее влия­тель­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми».

Народ был готов пойти навстречу переменам, и роль главного реформатора взял на себя 54-летний Михаил Горбачев. Энергичный генсек был на несколько десятков лет моложе тогдашних советских бонз и обещал вскоре реформировать СССР. В докладе 1987 года он сообщал, что процесс перестройки затронет не только застоявшуюся экономическую систему Союза, но и социальную, духовную и политическую жизнь.

27 января 1987 года он призвал пленум ЦК КПСС развивать гласность и дать конституционным Советам реальную власть. Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой уверен: в тот день под съезд народных депутатов СССР Горбачевым «была заложена мина», которая сработала в 1991 году.

«Перестройка – это не процесс, в котором надо искать ошибки. Это преднамеренное действие. Этот пленум ЦК, на котором говорилось о статусе республик, о национальных языках, по сути, является миной. А дальше уже были приняты законы, которые создали юридическую основу развала Советского Союза», — заявил он в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению Руцкого, в те годы во власти творилась полная неразбериха: в партии отсутствовала дисциплина, газеты писали про «перевыполнение плана», в то время, как полки магазинов пустовали. С 1987 по 1989 годы власти СССР одобрили сразу несколько изменений, в том числе смягчение цензуры в СМИ, снятие табу с «запретных тем», кооперативы (по сути, первые ростки частного предпринимательства), курс на улучшение отношений с Западом.

Несмотря на это, к 1989 году страна была экономически неустойчива, на окраинах Союза то и дело возникали протестные настроения и межнациональные конфликты. Именно в те годы родился конфликт в Нагорно-Карабахской Республике, эхо которого слышно до сих пор. Экономический рост государства постепенно замедлялся.

К тому моменту перестройка вместо «обновления всех сторон жизни страны» привела к росту уровня эмиграции за рубеж, опустевшим прилавкам и массовым антикоммунистическим настроениям. В те же годы имел место «парад суверенитетов» — конфликт между союзными республиками и центром, который разрешил принятие Декларации о суверенитете.

Центральная власть оказалась не готова адекватно реагировать на вспыхнувшие межнациональные конфликты, в результате чего остальные союзные республики сделали свои выводы. Все эти факторы наряду с ликвидацией власти КПСС привели к августовскому путчу 1991 года. Отношение Руцкого к Михаилу Горбачеву остается категоричным — на вопрос о желании найти взаимопонимание с бывшим оппонентом спустя десятилетия после утихших страстей он ответил:

«Да, ну, о чем вы говорите. Как можно общаться с негодяями».

Идеологическая перестройка

Что касается настоящего, то опыт кардинальных реформ заката СССР сегодняшней России не подходит, полагает Александр Руцкой. Вместо этого нужно заняться тем, «что у людей в головах». В противном случае события 1985–1991 годов могут найти свое воплощение и в современной России.

«Политическая перестройка не нужна. Нужна перестройка сознания людей, потому что в основной своей массе люди потеряли честь, совесть, достоинство. Совершенно не думают о будущем своих детей. Нужно, чтобы все эти качества проснулись в людях, только тогда появится уважение к своей стране. Нужна не перестройка, а смена политической элиты. У нас люди поддаются на звезд из артистической, спортивной среды, которые метят в правительство и с визгом призывают всех голосовать за самоуничтожение», — посетовал Руцкой.

Справка ПС

СССР была самой большой страной в мире (по состоянию на 1991 год), а на ее территории проживало около 100 национальностей (290 миллионов человек).

«Политика Сегодня» ранее писала о главной причине распада Советского Союза по версии последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова. Он подчеркивал, что СССР начал рушиться с начала появления армянского сепаратизма на Кавказе.