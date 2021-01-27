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17:14   27 Января 2021
Россия

«Горбачев заложил под СССР мину». Александр Руцкой об ошибках перестройки

«Горбачев заложил под СССР мину». Александр Руцкой об ошибках перестройки

На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) в апреле 1985 года генсек Михаил Горбачев впервые озвучил идею «ускорения социально-экономического развития страны». Тогда слово «перестройка» еще не звучало повсеместно, а процесс «ускорения» не имел обоснованной идеологической модели.

Ровно 33 года назад, 27 января 1987 года, на очередном пленуме партии перестройка обрела форму и содержание. С трибуны ЦК КПСС Горбачев вещал:

«Перестройка — это решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития советского общества. Главный замысел нашей стратегии — соединить достижения научно-технической революции с плановой экономикой и привести в действие весь потенциал социализма».

Генсек озвучил и главную цель перестройки: «глубокое обновление всех сторон жизни страны» и «придание социализму самых современных форм общественной организации». Спустя четыре года глубокое обновление обернулось распадом Союза Советских Социалистических Республик.

«Политика Сегодня» вместе с первым и последним вице-президентом РФ Александром Руцким вспоминает, для чего была нужна идеология Горбачева, и как она перестроила СССР в Российскую Федерацию.

33 года перестройке. Александр Руцкой о «мине», заложенной Горбачевым

«Не нужно искать ошибки»

Большая российская энциклопедия уделяет предпосылкам горбачевской перестройки несколько абзацев. Тут и падение темпов экономического роста, и гонка вооружений, которая требовала все больше денег из казны, и «фи­зи­че­ское од­рях­ле­ние выс­ше­го ру­ко­во­дства», и даже слож­ные отношения «фак­ти­че­ски со все­ми наи­бо­лее влия­тель­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми».

Народ был готов пойти навстречу переменам, и роль главного реформатора взял на себя 54-летний Михаил Горбачев. Энергичный генсек был на несколько десятков лет моложе тогдашних советских бонз и обещал вскоре реформировать СССР. В докладе 1987 года он сообщал, что процесс перестройки затронет не только застоявшуюся экономическую систему Союза, но и социальную, духовную и политическую жизнь.

27 января 1987 года он призвал пленум ЦК КПСС развивать гласность и дать конституционным Советам реальную власть. Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой уверен: в тот день под съезд народных депутатов СССР Горбачевым «была заложена мина», которая сработала в 1991 году.

«Перестройка – это не процесс, в котором надо искать ошибки. Это преднамеренное действие. Этот пленум ЦК, на котором говорилось о статусе республик, о национальных языках, по сути, является миной. А дальше уже были приняты законы, которые создали юридическую основу развала Советского Союза», — заявил он в беседе с «Политикой Сегодня».

По мнению Руцкого, в те годы во власти творилась полная неразбериха: в партии отсутствовала дисциплина, газеты писали про «перевыполнение плана», в то время, как полки магазинов пустовали. С 1987 по 1989 годы власти СССР одобрили сразу несколько изменений, в том числе смягчение цензуры в СМИ, снятие табу с «запретных тем», кооперативы (по сути, первые ростки частного предпринимательства), курс на улучшение отношений с Западом.

«Горбачев заложил под СССР мину». Александр Руцкой об ошибках перестройки

Несмотря на это, к 1989 году страна была экономически неустойчива, на окраинах Союза то и дело возникали протестные настроения и межнациональные конфликты. Именно в те годы родился конфликт в Нагорно-Карабахской Республике, эхо которого слышно до сих пор. Экономический рост государства постепенно замедлялся.

К тому моменту перестройка вместо «обновления всех сторон жизни страны» привела к росту уровня эмиграции за рубеж, опустевшим прилавкам и массовым антикоммунистическим настроениям. В те же годы имел место «парад суверенитетов» — конфликт между союзными республиками и центром, который разрешил принятие Декларации о суверенитете.

Центральная власть оказалась не готова адекватно реагировать на вспыхнувшие межнациональные конфликты, в результате чего остальные союзные республики сделали свои выводы. Все эти факторы наряду с ликвидацией власти КПСС привели к августовскому путчу 1991 года. Отношение Руцкого к Михаилу Горбачеву остается категоричным — на вопрос о желании найти взаимопонимание с бывшим оппонентом спустя десятилетия после утихших страстей он ответил:

«Да, ну, о чем вы говорите. Как можно общаться с негодяями».

33 года перестройке. Александр Руцкой о «мине», заложенной Горбачевым

Идеологическая перестройка

Что касается настоящего, то опыт кардинальных реформ заката СССР сегодняшней России не подходит, полагает Александр Руцкой. Вместо этого нужно заняться тем, «что у людей в головах». В противном случае события 1985–1991 годов могут найти свое воплощение и в современной России.

«Политическая перестройка не нужна. Нужна перестройка сознания людей, потому что в основной своей массе люди потеряли честь, совесть, достоинство. Совершенно не думают о будущем своих детей. Нужно, чтобы все эти качества проснулись в людях, только тогда появится уважение к своей стране. Нужна не перестройка, а смена политической элиты. У нас люди поддаются на звезд из артистической, спортивной среды, которые метят в правительство и с визгом призывают всех голосовать за самоуничтожение», — посетовал Руцкой.

Справка ПС

СССР была самой большой страной в мире (по состоянию на 1991 год), а на ее территории проживало около 100 национальностей (290 миллионов человек).

«Политика Сегодня» ранее писала о главной причине распада Советского Союза по версии последнего председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова. Он подчеркивал, что СССР начал рушиться с начала появления армянского сепаратизма на Кавказе.

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