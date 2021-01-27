Суд отклонил жалобу на нарушения при задержании экс-схимонаха Сергия

Басманный суд Москвы не нашел нарушений при задержании экс-схимонаха Сергия. Ночной допрос следователя и другие обстоятельства задержания признаны законными.

Басманный суд Москвы не нашел нарушений при задержании экс-схимонаха Сергия. Ночной допрос следователя и другие обстоятельства задержания признаны законными.

Адвокаты задержанного бывшего схимонаха Сергия подавали жалобу на действия правоохранителей. Судья отказал в удовлетворении апелляции, сообщает пресс-служба Басманного суда.

Сергия заключили под стражу до 28 февраля 2021 года. Экс-схимонаха обвиняют по трем уголовным статьям: о нарушении права на свободу совести и вероисповедания, о самоуправстве и склонении к самоубийству. Сергий не признал свою вину.

Обвиняемый нарушил запрет на чтение проповедей в период пандемии. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Сергия обязали покинуть монастырь, однако он отказался это делать.