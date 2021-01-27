Политик Царев раскрыл причины снижения рейтинга Зеленского

Украинский политик Олег Царев рассказал, почему граждане перестали доверять президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

Украинский политик Олег Царев рассказал, почему граждане перестали доверять президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа".

Киевский международный институт социологии проводил исследование, которое показало что, рейтинг партии "Слуга народа" обвалился на 9%. Кроме того, снизилась популярность украинского лидера с 26,2% до 19,8%.

По словам Царева, это произошла из-за того, что партия ушла с центристских позиций. Политсила должна была отстаивать интересы русскоязычных граждан и делать все, чтобы страна развивалась. Однако Зеленский и его сторонники стали клонами экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, на рейтинге негативно отразились митинги предпринимателей, закон о языке и повышение тарифов на коммунальные услуги, передает "Украина.ру".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский и президент США Джо Байден смогут найти общий язык.