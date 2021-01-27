СК раскрыл подробности уголовных дел против участников незаконных акций

Сотрудники ведомства возбудили 21 уголовное дело после волны несанкционированных акций 23 января в РФ, сообщили в СКР.

Сотрудники ведомства возбудили 21 уголовное дело после волны несанкционированных акций 23 января в РФ, сообщили в СКР.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидентов, которые произошли 23 января и были квалифицированы как уголовные преступления. Всего сотрудники ведомства возбудили 21 производство, пишет ФАН.

Часть уголовных дел связана с применением насилия в отношении полицейских, которые обеспечивали порядок в районах проведения незаконных акций.

Например, нападение на правоохранителей произошло вблизи Сретенского бульвара в Москве, где собрались участники митинга. Один из полицейских был избит протестующими, а его коллеге, оказавшемуся рядом, распылили в лицо перцовый баллончик.