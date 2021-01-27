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15:32   27 Января 2021
Происшествия

СК раскрыл подробности уголовных дел против участников незаконных акций

СК раскрыл подробности уголовных дел против участников незаконных акций

Сотрудники ведомства возбудили 21 уголовное дело после волны несанкционированных акций 23 января в РФ, сообщили в СКР.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидентов, которые произошли 23 января и были квалифицированы как уголовные преступления. Всего сотрудники ведомства возбудили 21 производство, пишет ФАН.

Часть уголовных дел связана с применением насилия в отношении полицейских, которые обеспечивали порядок в районах проведения незаконных акций.

Например, нападение на правоохранителей произошло вблизи Сретенского бульвара в Москве, где собрались участники митинга. Один из полицейских был избит протестующими, а его коллеге, оказавшемуся рядом, распылили в лицо перцовый баллончик.

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#скр #уголовные дела #незаконные митинги

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