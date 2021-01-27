Языковой скандал с «поэтессой Майдана» разгорается в университете Киева

Профессор украинского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко оказалась в центре скандала – преподавателя, которая позволила себе критику в адрес «языкового закона» обвиняют в «ненависти к Украине».

Профессор украинского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко оказалась в центре скандала – преподавателя, которая позволила себе критику в адрес «языкового закона» обвиняют в «ненависти к Украине».

Об этом пишет издание EADaily, отмечая иронию ситуации, которая заключается в том, что Евгения Бильченко ранее считалась «поэтессой Майдана». Девушка горячо поддержала массовые протесты в центре Киева на стыке 2013-2014 годов, известные как Евромайдан и закончившиеся государственным переворотом в Киеве, а затем собирала деньги для помощи украинским войскам, проводившим военную операцию против мирного населения Донбасса.

Против Бильченко развернулась целая кампания в социальных сетях, где пережившую переоценку ценностей «поэтессу Майдана» проклинают и угрожают женщине физической расправой.

В качестве примера травли Бильченко в социальных сетях издание приводит высказывание одной из студенток первого курса Национального педуниверситета, которая на своей странице в Facebook обвинила преподавателя в том, что та «ненавидит Украину, а также выступает на российских телеканалах и телевидении ДНР».

«(Бильченко) не уважает страну в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны и считает войну России против Украины гражданской войной, демократически избранную власть — неонацистским режимом», — пишет студентка.

Также девушка жалуется, что Бильченко публично рассказывала о своей дружбе с российским писателем и политиком Захаром Прилепиным, а также в своих выступлениях на телеканалах Донецкой Народной Республики и в эфире российского телевидение рассказывала, как ее угнетают на родине.

Подобное поведение преподавателя, по словам студентки, настолько ее возмущает, что она публично попросила об отчислении из вуза.

«Я прошла Революцию Достоинства, помогала армии и гражданским, воспитываю своего сына в уважении и любви к Украине, а потому просто не могу учиться дальше у Евгении Бильченко и в университете, который порочит все принципы государственного высшего образования и на седьмом году войны закрывает глаза на подобные резонансные вещи», — возмущается студентка.

Как отмечает EADaily, по информации некоторых источников Евгению Бильченко в связи с разгоревшимся скандалом уже уволили из университета. Кроме того, бывшие соратники по майдану устроили в интернете кампанию «народного осуждения» в ее адрес, что выражается в угрозах и проклятиях.

Сама же Евгения Бильченко говорит, что за прошедшие после Евромайдана годы она изменила свои взгляды на происходящее в стране и не согласна с языковой политикой, продвигаемой украинскими властями. При этом преподаватель философского факультета отмечает, что большинство ее студентов согласны с ее взглядами и выступают в ее защиту. При чем часть студентов готова покинут университет в том случае, если Евгению Бильченко оттуда действительно уволят