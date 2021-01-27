Публицист Стариков объяснил, как США пытаются разжечь борьбу между Россией и КНР

Америка и ее союзники почувствовали, что начинают проигрывать Китаю и хотят использовать Россию для борьбы с ним. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков.

Америка и ее союзники почувствовали, что начинают проигрывать Китаю и хотят использовать Россию для борьбы с ним. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков.

По мнению эксперта, все события последнего года свидетельствуют о не очень удачной попытке искусственной организации мирового экономического кризиса. Писатель сомневается, естественное ли явление представляет собой коронавирусная инфекция. Публицист предположил, что это неправильное действие биологического оружия. США на фоне пандемии почувствовали поражение в борьбе с КНР.

"И если Россия нужна как инструмент для удара по Китаю в перспективе, то сначала надо ослабить саму Россию, а для этого нужен мировой кризис", — констатировал Стариков.

Писатель отметил, что российско-китайские отношения сейчас нарочито вежливые и дружественные и нет причин для их ухудшения.