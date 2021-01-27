Московский суд пересмотрит решение об аресте Зеленского

Заседание по рассмотрению апелляции на арест оператора ФБК (иноагент) Павла Зеленского состоится 15 февраля в Московском городском суде, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Заседание по рассмотрению апелляции на арест оператора ФБК (иноагент) Павла Зеленского состоится 15 февраля в Московском городском суде, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Защита намерена добиться изменения меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрист отметил, что в материалах дела нет свидетельств о попытках его подзащитного скрыться.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд постановил арестовать Зеленского до 28 февраля. Сейчас мужчина находится в московском СИЗО.