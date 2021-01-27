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15:22   27 Января 2021
Происшествия

Московский суд пересмотрит решение об аресте Зеленского

Московский суд пересмотрит решение об аресте Зеленского

Заседание по рассмотрению апелляции на арест оператора ФБК (иноагент) Павла Зеленского состоится 15 февраля в Московском городском суде, сообщил его адвокат Мансур Гильманов.

Защита намерена добиться изменения меры пресечения в виде заключения под стражу. Юрист отметил, что в материалах дела нет свидетельств о попытках его подзащитного скрыться.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд постановил арестовать Зеленского до 28 февраля. Сейчас мужчина находится в московском СИЗО.

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#суд #фбк #зеленский

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